Bakıda 17 yaşlı oğlan itkin düşüb.

"Report"un xəbərinə görə, hadisə oktyabrın 13-də Sabunçu rayon Zabrat-1 qəsəbəsi ərazisində baş verib.

Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Təbriz Əliyev yaşadığı "Yeni məhəllə", ev 21 ünvanından, saat 19:20 radələrində özünə məxsus əşyaları götürərək çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 12-ci Polis Bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.