Türkiyədən terror hücumlarına dair xəbərlər gəlməkdə davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, türk mediasının son dəqiqə xəbəri olaraq verdiyi məlumata görə, Vanın Çaldıran bölgəsində hərbi maşına edilən terror hücumu nəticəsində türk əsgərləri yaralanıb.

Yaralıların sayı və onların vəziyyəti barədə ətraflı məlumat hələki verilməyib.

