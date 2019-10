Azərbaycanın karate üzrə dünya çempionu Ayxan Mamayev xəstəxanaya yerləşdirilib.



Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə idmançının yaxınları məlumat verib. Onun böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.