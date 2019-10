“Bacardığı işlə məşğul olsa yaxşıdır” – Əməkdar artist Damlanı tənqid etdi - FOTO + VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Kəmalə Müzəffər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artist müğənni Damlanı qeyri-peşəkar adlandırıb:

“Son zamanlar müğənnilərin çəkildiyi filmlər uğurlu alınmayıb. Damlanın çəkildiyi filmə baxdım, amma peşəkar ifa yox idi. Filmin bütün yükünü orada peşəkar aktyor və aktrisalar çəkirdi. Və filmi uçuruma yuvarlanmaqdan xilas edirdi. Hər kəs bacardığı işlə məşğul olsa yaxşıdır. İnsanların zövqünü korlamağa, mənəviyyatlarını xəstələndirməyə haqqımız yoxdur”.

