Bakıda baş verən qəza anı kameralara düşüb.



Metbuat.az “avtosfer.az”a istinadən xəbər verir ki, “Qazel” markalı yük maşını yolun ortasında texniki səbəbdən dayanıb. Bu zaman sürətlə hərəkətdə olan avtomobillər onunla toqquşmamaq üçün sağ-sola hərəkət ediblər. Lakin sürücülərdən biri öz zolağı ilə hərəkəti davam etdirib və yüksək sürətlə arxadan “Qazel”ə çırpılıb.



Nəticədə, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Sürücü isə yüngül bədən xəsarətləri alıb.



Videonu təqdim edirik:

