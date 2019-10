"Maşın” realiti-şounun qalibi məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Maşın"da finala qalan Lalə Mustafayeva ilə Suna Qasımoğlundan biri əlini maşından çəkib.



Qalibin kimliyi bu gün axşam saat 22:00-da ATV-nin canlı efirində açıqlanacaq.



Qeyd edək ki, ötən gecə müğənni Ramal İsrafilov qayda pozduğu üçün şounu tərk edib. (Baku.ws)

