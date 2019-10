Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Twitter”də hesabında foto paylaşaraq “Bir millət, iki dövlət! Can Azərbaycanın müstəqillik günü mübarək olsun!” qeydini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.