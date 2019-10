Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə "Aşk təsadüfləri sevər-2” filmində rol alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmin tizeri "YouTube"-da yerləşdirilib.

Filmdə N.Cavadzadənin sevişmə səhnələrinə çəkilib, hətta bu görüntülər tizerdə də yer alıb. Ekran işinin baş rollarını həmyerlimiz Nəsrin Cavadzadə və aktyor Yiğit Kiraz canlandırıb.

Qeyd edək ki, "Aşk təsadüfləri sevər” romantik-dram janrında ən çox baxılan türk filmlərindən biridir.

