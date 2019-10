Ledi Qaqa fanatının qucağından yerə yıxıldı - VİDEO

Dünya şöhrətli müğənni Ledi Qaqanın səhnədə fanatı ilə göstərdiyi şou başına bəla olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin Las-Veqasda baş tutan konsertində pərəstişkarı Qaqanı qucağını alıb.

O isə fanatının ayaqlarından yapışıb. Kişi pərəstişkarı müvazinətini itirdiyindən, onu qucağında saxlaya bilməyib. Nəticədə, onlar birlikdə səhnədə yerə yıxılıblar.

Baş verən kuryoz hadisədən sonra Ledi Qaqa heç nə olmamış kimi ayağa qalxaraq, ifasını davam etdirib. Sürətlə sosial şəbəkədə yayılan görüntülər izləyicilər tərəfindən müzakirə predmetinə çevrilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.