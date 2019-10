“Maşın” realiti şousunda mübarizə başa çatıb.

Metbuat.az axsam.az -a istinadən xəbər verir ki, aparıcılar Suna Kasımoğlu və Lalə Mustafayevanın oyununda qalib müəyyənləşib.

Ayaq üstdə qalmağa ən çox tab gətirən Lalə Mustafayeva 50 min manat dəyərindəki avtomobilin sahibi olub.

