Hadisə Argentina metrosunda baş verib. Faciənin bir addımlığından dönülən görüntülər bir çox ölkə mediasının diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə huşunu itirən bir adamın ona dəyməsi nəticəsində qadın relslərin üzərinə yıxılır. Bu zaman metronun gəldiyini görən insanlar ona işarə edərək saxlamasını istəyiblər. Xoşbəxtlikdən maşinist buna məhəl tapıb, qadını relslərin üzərindən xilas edə biliblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

