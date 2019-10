80 yaşlı qadının evindən çıxanlar görənləri təəccübləndirdi - Fotolar

Türkiyənin Kartal bölgəsində bir evdən gələn pis qoxuların məhəlləyə yayılmasından sonra məhəllə sakinləri vəziyyəti bələdiyyəyə bildirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, evdə başladılan çalışma zamanı pis qoxuların burada yaşayan 80 yaşlı qadının illərlə evində saxladığı zibillərdən gəldiyi məlum olub. Sosial yardım işləri müdirliyi zibil ilə dolu evi təmizləmək üçün çalışmalara başlayıb. Çalışmalar zamanı təmizlik işçiləri evdən 4 kamaz zibil və köhnə əşyalar çıxarıb. Zibillər çıxarıldıqdan sonra binada və mənzildə dərmanlama işləri görülüb.

Qonşular evdən çıxan zibillərdən çox təəccübləndiklərini və ev sahibi qadının narkotik maddə istifadəçisi olduğunu bildiriblər

