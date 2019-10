Aktrisanın estetiksiz halı sosial mediada gündəm oldu - Foto

Türkiyənin "ATV" televiziyasında yayımlanan məşhur serial "Hercai"də Reyyan obrazını canlandıran aktrisa Ebru Şahinin estetiksiz halı sosial mediada gülüş hədəfi olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, canlandırdığı Reyyan obrazı ilə sevilən aktrisa təkcə aktrisalığı ilə deyil, gözəlliyi ilə də qısa müddətdə izləyici kütləsi qazanıb.

Sosial mediada yayılan bir foto 27 yaşlı aktrisanın təbii gözəlliyə sahib olduğunu düşünən izləyicilərin ağıllarını qarışdırıb. Şahinin köhnə və yeni görüntüləri yan-yana qoyulduğu paylaşıma qısa müddətdə çox sayda şərh gəlib.

