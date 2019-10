İlham Əliyevdən yeni SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan energetiklərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycanda energetika sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Babayev Məmmədhəsən Cəbir oğlu

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu

Quliyev Şirin İsmayıl oğlu

Yusifov Üzeyir Milan oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abzərov Mübariz Əli oğlu

Baxışov Qeysər Qəzənfər oğlu

Ələkbərov Rauf Həsən oğlu

Əliyev Həsənbala İskəndər oğlu

Gözəlov Eyyub Xamməmməd oğlu

Hatəmi Tomrid Fərzulla oğlu

Xəlilov Xeyrulla Musa oğlu

İsayev Abusalat Fərhad oğlu

Qədimov Valeh İsmayıl oğlu

Mitsuyuki Sato

Morimitsu Masao Yasuo

Musayev Rəşid Nurəddin oğlu

Ocaqov Sübhi Daşdəmir oğlu

Sadıqov Ağasəməd Mirzəhüseyn oğlu

Sadıqova Həvva Tahir qızı

Süleymanlı Araz Süleyman oğlu

Şəfiyev Hakim Xəlil oğlu

Tağıyev Vaqif Qoşunəli oğlu

Vəliyeva Şəfa Aslan qızı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.