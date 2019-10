Zaur efirə sinəsi açıq geyimdə gələn müğənniyə: "Mən hara baxım, ay Elnarə?" - VİDEO

Xəzər TV-də yayımlanan 5/5 verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişə qonaq olan müğənni Mina geyimi ilə diqqət çəkib.

Aparcı Zaur Kamal müğənniyə atmaca atıb və geyiminin efirə uyğun olmadığını bildirib:

"Paltarını ayağıml tapdalasam bomba partlıyacaq. Burdan geyinirsən deyirəm belə geyinmə. Uşaq var, xanım var, ağsaqqal, ağbirçək var. İndi də nə etmisən. Ay Allah! Mən hara baxım ay Elnarə? Divara baxım, yerə baxım, tamaşaçıya baxım yoxsa kameraya baxım?"

Zaurun bu sualına cavab verən Elnarə zarafatla "Aqşinə bax" deyib.

