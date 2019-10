Amerikada Aleksandr adlı uşağın videosu sosial mediada böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, görüntülərdə hələ danışa bilməyən 2 yaşlı körpə anasının onu öpmədən işə getməsinə kədərləndiyini əl işarəsi ilə atasına başa salmağa çalışıb. Həmin görüntülər Aleksandrın anası tərəfindən sosial mediada paylaşılıb və 200 min izləyici tərəfindən izlənilib.

