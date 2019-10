Ötən gün uzun müddətdir bəri gözlənilən "Sonun pərdə" filminin qalası olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekran işində bir çox tanınmış simalar rol alıb. Onlar arasında ən çox marağa səbəb isə molla obrazını canlandıran Anar Şükürov olub.

Belə ki, sözügedən şəxs meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qardaşıdır. O, bundan əvvəl də bir neçə layihədə epizodik rollarda yer alıb.

Qeyd edək ki, filmin prodüseri və rejissoru Emil Quliyevdir.

(primetime.az)

