Azərbaycanın 2020-ci il icmal büdcəsinin gəlirləri 27 milyard 533,1 milyon manat, xərcləri isə 29 milyard 488,3 milyon manat olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, gələn ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrdə öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, bu göstərici ötən illə müqayisədə 2 milyard 117,3 milyon manat və ya 7,7 faiz çoxdur.

