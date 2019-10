Tanınmış aktrisa Salma Hayekin İnstaqram izləyicilərinin sayı 12 milyon nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya ulduzu bu münasibətlə izləyicilərinə təşəkkür edib.

O, təşəkkür əlaməti olaraq sosial şəbəkədə çılpaq fotosunu paylaşıb. Salmanın sevənləri onun bu fotosuna tərif dolu şərhlər yazıblar.

(Qafqazinfo)



