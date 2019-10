“Ronaldo məni əsgər salamı ilə qarşıladı” - türk futbolçu

Türkiyə millisinində çıxış edən "Yuventus"un futbolçusu Merih Demiralı komanda yoldaşı Kriştiano Ronaldo əsgər salamı ilə qarşılayıb.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, bu barədə 21 yaşlı müdafiəçinin özü məlumat verib: "Yuventus”un düşərgəsinə qayıdarkən Ronaldo bazada məni əsgər salamı ilə qarşıladı. Bir az şoka düşsəm də, qürur duydum. İndi italiyalı senatorların nə edəcəyini maraqla gözləyirəm”.

Qeyd edək ki, "Yuventus"un M.Demiralı Avro-2020-nin seçmə mərhələsində Fransa ilə matçda əsgər salamı verdiyi üçün cəzalandıracağı iddia olunur.

