Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının Kurqan rayonunda Seyba çayı üzərində quraşdırılan bəndin uçması nəticəsində 11 nəfərə ölüb.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, daha 15 nəfər itkin düşüb. Yerli vaxtla saat 06:00-da (Bakı vaxtı ilə 03:00) Şetinkino qəsəbəsində qızıl mədən artelinin texnoloji anbarının bəndi uçub. Nəticədə işçi qəsəbəsində olan iki müvəqqəti yataqxana su altında qalıb.

