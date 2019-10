Yerə nəhəng asteroid yaxınlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı NASA Tədqiqatlar Mərkəzi yayıb.

Asteroidin diametri 400 metrdən 1 km qədərdir. Bildirilib ki, oktyabrın 25-də bu kosmik obyekt dünyaya maksimal yaxınlıqdan ötüb keçəcək Lakin NASA asteroidin Yer üçün təhlükə törətməyəcini bəyan edib.

Bu asteroid “Apollonlar” qrupuna aiddir və 18 aprel 1998-ci ildə kəşf edilib. Ümumilikdə isə qrupda 5 mindən çox asteroid mövcuddur.

(report.az)

