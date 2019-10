"Azəristar" yarışmasının qalibi Günel Məhərrəmova növbəti paylaşımı ilə diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı qısa ətəkdə olan fotosu marağa səbəb olub.

İzləyiciləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanan paylaşıma tərif dolu şərhlər yazılıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik.

