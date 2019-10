Nazirlik əmr verdi - RƏSMİ

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev ilkin səhiyyə xidmətində kilinik protokolların tətbiqi barədə əmr imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın məlumatına görə, əmrə əsasən, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin tibbi idarə və müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırıq, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olmayan tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə tövsiyə verilib.

Beləliklə, Finlandiyanın Tibb Cəmiyyətinin “Duodecim Publications” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus kilinik protokollar ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən tibb müəssisələrində 2019-cu il noyabrın 1-dən tətbiq ediləcək.

