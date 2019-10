NASA Beynəlxalq Kosmos Stansiyasından (İSS) tarixi canlı yayım gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tarixdə ilk dəfə 2 qadın kosmonavt kosmosda "yürüş" keçirib. Stansiyada olan Xrictina Koç və Jesika Meyr adlı uçuş mühəndisi kosmonavtlar stansiyadan kosmos boşluğuna çıxaraq işləməyən nəzarət parçalarını dəyişdiriblər.

Qeyd edək ki, NASA stansiya xaricində hıyata keçirilən bütün fəaliyyətləri "kosmos yürüşü" adlandırır.

