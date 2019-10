Gəncədə azyaşlı qız xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, boğazında olan xəstəliyə görə xəstəxanaya yerləşdirilən 2014-cü il təvəllüdlü Abdullayeva Zəhra Ramiz qızı oktyabrın 18-də xəstəxanada qızdırmadan ölüb.

Faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır.



