Bu gün Avropada futbol üzrə maraqlı oyunlar keçiriləcək.

Metbuat.az həmin maraqlı görüşləri təqdim edir:

İngiltərə

20 oktyabr

19:30 “Mançester Yunayted” – “Liverpul” (İdman TV)

İspaniya

19 oktyabr

18:00 “Atletiko” – “Valensya” (Matç TV)

İtaliya

19 oktyabr

17:00 “Latsyo” – “Atalanta” (Matç TV)

Almaniya

19 oktyabr

20:30 “Borusia” (Dordmund) – “Borusia” (Mönxenqladbax) (İdman TV, Matç TV)

