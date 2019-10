Qax rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Rayon sakini İntiqam Mirzəyevin idarə etdiyi “VAZ-2104” markalı minik avtomobili ilə Cuma Məmmədovun idarə etdiyi “Ford Transit” markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə, İ.Mirzəyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Fakt araşdırılır.

(oxu.az)

