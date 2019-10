Bibisinin ona vəsiyət etdiyi tikiş maşınından elə bir şey tapdı ki, həyatı bir anda dəyişdi

Sabatino, hələ 2015-ci ildə xalası vəfat etmədən əvvəl əlvida etmək üçün onun yanına səfərə gedib. Ancaq səfəri heç də planlaşdırdığı kimi getmədi. Karlın bibisinin maraqlı bir istəyi vardı. Tikiş maşınının altındakı yerə baxmasını istədi.



Metbuat.az xəbər verir ki, Karl, bibisinin son istədiyini yerinə yetirdi və tikiş maşınının altına baxdı. Gördüyünün qarşısında çox təəccübləndirdi. Karl Sabatinonun bibisinin böyük bir sirri vardı. İllərdir gizlətdiyi bir həqiqəti ölmədən əvvəl açıqlamaq istədi. Bunu da Carla açıqlayıb. Sən demə, illərdir tikiş maşınının altında bir şey gizlədirmiş.

Tikiş maşını az qala antikvar və Zinger brend oldu. Ancaq altını açanda başqa bir sürprizlə qarşılaşdı. Tikiş maşınının gizli bölməsində bir tablo yer alırdı.

Karlın yeznəsi illər əvvəl II. Dünya Müharibəsindən əlində bir medalla qayıtmışdı. Tabloya o zamanlar 30 dollar ödəmişdi. Ancaq lövhənin indiki dəyəri bundan daha çox idi. Karlın hələ bunu gizlətmək üçün tikiş maşınının gizli bölməsinə qoydu.



Tablo, Pablo Pikassonun əsəri idi. Təxmini dəyərinin isə bu günlərdə 25-35 milyon dollar olduğu söylənilir. Lövhənin bu qədər bahalı olmasının səbəbi isə Pikasso tərəfindən çəkilməsi və maraqlı bir texniki sınanması olmasıdır.



(saqlamheyat.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.