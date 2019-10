Suriyanın şimalında PKK/YPG terrorçuları son 36 saatda atəşkəsi 14 dəfə pozub.



Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib.



“ABŞ və Türkiyə arasında əldə edilmiş razılaşmaya baxmayaraq, son 36 saatda terrorçular atəşkəsi 14 dəfə pozublar”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

