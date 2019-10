Terrorçular yenə hücum etdilər - 3 əsgər yaralandı

Teror qruplaşması YPG/PKK Türkiyə və ABŞ arasında imzalanan razılaşmaya baxmayaraq Suriya-Türkiyə sərhəddində Suriya Milli Ordusuna atəş açıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 120 saat içində bölgədən geri çəkilməli olduğu halda birləşmələr snayperləri atəşə tutublar. Hücum nəticəsində 3 əsgərin yaralandığı bildirilib.

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "Tvitter" hesabından terrorçuların 36 saata 14 hücum həyata keçirdiklərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, Türkiyə-ABŞ arasında imzalanan və 13 maddədən ibarət müqaviləyə əsasən, terrorçular 120 saat ərzində bölgəni tərk etməlidirlər.

