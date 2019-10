Bakının mərkəzində maşın oğurlayan yeniyetmələr saxlanıldı

Abşeronda “Kia” markalı avtomobili qaçırmaqda şübhəli bilinən 2 yeniyetmə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nəsimi RPİ 19-cu PŞ və Abşeron RPİ əməkdaşlarının birgə əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində oktyabrın 17-nə keçən gecə Nəsimi rayonu ərazisindən V.Eyvazova məxsus “Kia” markalı avtomobili qaçırmaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini N.İsmayılov, Bakı və Xırdalan şəhər sakinləri olan 2 yeniyetmə avtomobillə birgə Abşeron rayonu ərazisində saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.