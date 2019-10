Yanvar-sentyabr aylarında ölkəyə 11 min 183 ton əczaçılıq məhsulları gətirilib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə (DGK) istinadən xəbər verir ki, 9 ayda idxal edilən əczaçılıq məhsullarının dəyəri 207 milyon 298 min ABŞ dolları olub.



Xatırladaq ki, ötən ilin müvafiq dövründə Azərbaycana 221 milyon 845 min dollarlıq 12 min 382 ton əczaçılıq məhsulları idxal edilib.

