İngiltərə parlamenti Avropa İttifaqı ilə razılaşdırılan yeni "Brexit" müqaviləsinin səsverməsini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazir Boris Conson açıqlama verib.



O qeyd edib ki, ölkəsi Avropa İttifaqını oktyabrın 31-dək tərk edəcək.



