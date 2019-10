Azərbaycan Premyer Liqasında 2-ci dövrənin 8-ci turunun qarşılaşmaları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, lider “Qarabağ” səfərdə “Qəbələ” ilə üz-üzə gəlib.



Matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Bu, Ağdam klubunun 2019/2020 mövsümündə ölkə çempionatında ilk xal itkisi olub. Qurban Qurbanovun komandası bundan əvvəlki 7 oyunun hamısında qələbə qazanmışdı.

