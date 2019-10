"Barselona" La Liqanın 9-cu turunda "Eybar"la qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Kataloniya klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Bu qələbə ilə xalını 19-a yüksəldən "Barselona" turnir cədvəlinin 1-ci pilləsinə yüksəlib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.