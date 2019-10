Günün ulduz falı - 20 OKTYABR

Qoç - təşəbbüskar olun. İntensiv fəaliyyət ritminə alışın. Süst və ətalətli davransanız, ciddi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Darıxmayın. Bəzi işlər sizdə sönük və boz təsir yaratsa da, onları qulaqardına vurmayın.

Günün ikinci yarısında işlər istədiyiniz sürətdə olmayacaq. Cari layihələrdə və sifarişlərdə müəyyən gecikmələr, ləngimələr ola bilər. Hadisələrin axarı maraqlı deyil.

Şəxsi münasibətləri ön plana çıxarmayın. Hisslərin torundan qurtulun.

Buğa - tələsik, düşünülməmiş qərarlar qəbul etməyin. Günün ilk yarısında hadisələr sürətlə inkişaf edəcək. Fikirləşmək, düşünüb-daşınmaq üçün vaxt azdır. Lakin saatlar keçdikcə belə taktikadan imtina edin, çünki mütləq şəkildə səhvlərə və yanlışlıqlara yol verəcəksiniz.

Günün ikinci yarısını nisbətən sakit keçirin, usandırıcı və yorucu olmayan işlərlə məşğul olun. Qüvvələrinizi bərpa etmək gərəkdir. Xoşagəlməz insanlarla görüşləri ertələyin. Bu gün hisslərinizi gizlətmək asan deyil.

Əkizlər - emosiyalarınıza hakim olun. "Hirsli başda ağıl olmaz" deyimini xatırlayın və ən çətin işlərin çözümünün soyuqqanlı davranışda olduğunu bilin. Məntiqiniz emosiyalara uduzmamalıdır.

Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda mübahisə etməyin. Neytral davranın. Yeni tərəfdaşlarla təmaslarda diqqətli olun. Mühüm informasiyanı qaçırmayın.

Sevdiyiniz insanla söhbət zamanı pərdələnmiş ifadələrə tapınmayın.

Xərçəng - problemlərin həllinə yaradıcı yanaşsanız, sürətlə irəliləyəcəksiniz. Məqsədləri yeniləyin, hədəfləri təftiş edin. Bilik və bacarıqlarınızdan maksimum dərəcədə istifadə etsəniz, tərəfdaşlarınızda, həmkarlarınızda rəğbət hissi güclənəcək.

Günün ikinci yarısında diqqətli olmasanız, bir sıra imkanları əldən verəcəksiniz. Köhnə, kəsilmiş münasibətləri bərpa etməyə çalışmayın. Əlavə gəlir mənbəyi arayın.

Şir - maraqlı və əlverişli gündür. Böyük uğurlara nail ola bilərsiniz. Başladığınız işlər maraqlı təsir bağışlayır. Onları yarımçıq qoymayın, bitirin. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində çox maraqlı təkliflər ala bilərsiniz. İşgüzar həyatınızı dəyişə biləcək qərarların qəbulu istisna deyil.

Günün ikinci yarısında stabillik bərqərar olacaq. Bu, sizi sevindirməlidir. Yaşananlar planlarınızın reallaşmasını daha da sürətləndirə bilər.

Qiymətli hədiyyələr və gəlirlər istisna deyil.

Qız - gün ərzində yaşanacaq hadisələri dürüst qiymətləndirin. Bədbin olmayın, hər şeyin pis olduğunu düşünməyin. Nəticələr çıxarmağa tələsməyin. Yaranmış situasiyanı sakit, təmkinlə təhlil edin. Durumda mütləq şəkildə xoş yönlər var.

Mühüm sənədlərin imzalanması, bahalı əşyaların alınması və ya satılması üçün əlverişli gün deyil.

Günün ikinci yarısında ünsiyyət çətinləşəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi fikrini tez-tez dəyişən insan sayacaqlar. Qərar və əməllərinizdə ardıcıl olun.

Yaxşı tanımadığınız insanlarla təmaslardan imtina edin.

Tərəzi - planlarda və artıq nizama saldığınızı düşündüyünüz işlərdə dəyişikliklər ola bilər. Vəziyyətdə maraqlı olan yeni şəxslər peyda olacaq. Şərait yenilənir. Danışıq, görüş, müzakirə, hüquqi məsələlərin həlli üçün əlverişli zamandır.

Günün ikinci yarısında yeni sifariş ola bilər.

Yaxınlarınızın problemlərindən hali olun. Dəyər verdiyiniz insanlarla çox sərt danışmayın.

Əqrəb - işinizə məsuliyyətlə yanaşın. Cari məsələlərin həlli əlahiddə zəhmət və çox vaxt tələb etmir. Ətrafınızdakı hadisələrin mahiyyətini anlamağa çalışın. Bəzi nüanslar xüsusi diqqət tələb edir.

Günün ikinci yarısında vaxt sürətlə keçəcək. İkinci dərəcəli məsələlərə fikir verməyin. Onları təxirə salmaq da olar. Şəxsi münasibətlərdə ciddi problemlər olmayacaq. Yaxın gələcəklə bağlı perspektivlər maraqlıdır.

Təklif və vədləri real dəyərləndirin.

Oxatan - intensiv intellektual və fiziki əməklə məşğul olmayın. Rutin öhdəlikləri yerinə yetirin. Yaxın gələcəklə bağlı planları bir daha dəqiqləşdirin.

İntuisiyanız sizi aldatmayacaq.

Günün ikinci yarısında işdə rəhbərlik sizə əlavə tapşırıq verəcək. Ən xırda detallar barədə informasiya əldə etmədən işə başlamayın.

Tapşırığın korrekt yerinə yetirilməsi üçün müstəqil işləyin.

Yaxınlarınızla münasibətlərdə etimad və qarşılıqlı anlayış xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Oğlaq - şəxsi münasibətləri işgüzar maraqlardan üstün tutmayın. Ruh yüksəliyi ilə çalışın, hədəflərə və məqsədlərə çatmaq üçün bütün zəruri vasitələrdən istifadə edin.

Bəzi işlərin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz.

Günün ikinci yarısında bilik və bacarıqlarınızdan yararlanın. Kənardan məsləhətlərə, yardımlara ehtiyacınız yoxdur. Dəyər verdiyiniz insanla təmaslarda məsafə saxlamağa çalışmayın. Sevdiyiniz insanın hissləri ilə oynamayın.

Dolça - çox ciddi irəliləyişlərə nail ola biləcəyinizi düşünməyin. Realist olun, imkanlarınızı olduğundan artıq dəyərləndirməyin. İndiyədək əldə etdiyiniz nəticələrə diqqətlə nəzər salın, yanlışlıqların fəsadlarını aradan qaldırın.

Günün ikinci yarısında yaradıcılıq potensialınız artacaq. Ətrafınızdakı insanların rəğbətini qazanmaq üçün yeni layihəni reallaşdırmağa başlayın.

Özünüzü həddən artıq yormayın.

Axşam saatlarında qıcıq və yorğunluq istisna deyil. Yaxınlarınızla təmaslarda qarşı tərəfin mövqelərini nəzərə alın.

Balıqlar - qüvvənizə və potensialınıza şübhə etməyin. İradəli olsanız, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatacaqsınız. Karyeranızı düşünün. Problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanların dəstəyinə ehtiyac duyacaqsınız. Ağır işin öhdəsindən təkbaşına gələ bilmirsinizsə, dostlardan yardım istəməkdən çəkinməyin.

Axşam saatlarını dəyər verdiyiniz insana ayırın.

