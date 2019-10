İngiltərə Premyer Liqasında 9-cu tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 8 oyun keçirilib.

Son çempion “Mançester Siti” səfərdə “Kristal Pelas”a qalib gəlib. Liderlər qrupunda yer alan “Lester” “Bernli”yə, “Çelsi” isə “Nyukasl”ı məğlub edib. “Tottenhem” isə son dəqiqələrdə vurduğu qolla məğlubiyyətdən qaçıb.

Qeyd edək ki, tura oktyabrın 21-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.