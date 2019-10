Şeyma Subaşı ötən il açdığı və 1 illik icarə haqqını keçmiş əri Acun Ilıcalının ödədiyi kafeni bağlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb 60 min lirə icarə haqqı olan məkanda işlərin yaxşı getməməsi göstərilir.

Belə olduğu təqdirdə aylıq 125 min lirə aliment alan Subaşı ya kafesinin icarəsini özü ödəyəcək ya da məkanı bağlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.