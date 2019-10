17 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan yığması növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komandamız Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində ikinci matçda Norveç yığması ilə qarşılaşıb. Görüş Azərbaycan millisinin 5:0 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, oktyabrın 23-də baş tutacaq son turda yığmamız Farer adaları ilə qarşılaşacaq.

