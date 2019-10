Britaniya məhkəməsi azərbaycanlı milyarder Fərhad Əhmədovun aktivlərinin bir hissəsini dondura bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Deyli Meyl” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb iş adamının keçmiş həyat yoldaşı Tatyana Əhmədovaya məhkəmənin təyin etdiyi məbləği ödəməkdən imtina etməsidir.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildə məhkəmə F.Əhmədovun keçmiş həyat yoldaşına sərvətinin 41,5 faizini (450 milyon funt sterlinq) verməsi barədə qərar çıxarıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.