“Neftçi” və “Sumqayıt”dan qələbə qazandı

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilib.



"Neftçi" klubu öz meydanında "Zirə"ni qəbul edib. Görüş "ağ-qaralar"ın 3:0 hesablı qələbəsilə başa çatıb. Günün digər matçında "Sumqayıt" səfərdə "Səbail"i iki cavabsız qolla məğlub edib.



Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci turun nəticələri:



“Səbail” – “Sumqayıt” - 0:2



“Neftçi” – “Zirə” - 3:0



“Keşlə” – “Sabah” - 1:1



“Qəbələ” – “Qarabağ” - 1:1



Qeyd edək ki, hazırda “Qarabağ” klubu 22 xalla turnir cədvəlinə liderlik edir.

