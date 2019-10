İngiltərə Premyer Liqasında 9-cu turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşündə "Liverpul" səfərdə "Mançester Yunayted"lə qarşılaşıb.

Görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Səkkiz turun hamısında qalib Yurgen Kloppun komandası mövsümdə ilk xal itkisi ilə üzləşib.



