Tələbələrin başlarına qutu keçirib imtahana saldılar - SƏBƏBİ ... / FOTO

Hindistan kolleclərinin birində qəribə hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qutularda tələbərin yalnız tapşırıqları görməsi üçün xüsusi deşiklər qoyulub, yanlarında oturanları görmələri məhdudlaşdırılıb.

Təhsil ocağının direktoru bunun sadəcə bir eksperiment olduğunu, imtahan zamanı "kopya" çəkməyin qabağını almaq üçün edildiyini qeyd edib.

Qeyd edək ki, kollecin yerləşdiyi ştatın rəhbərliyi isə bu təcrübənin bir daha təkrarlanmamasını tələb edib.

İmtahanda çəkilmiş görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra məktəb rəhbərliyi bu hadisənin bir daha təkrarlanmayacağını bildirib və üzr istəyib.



