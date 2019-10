Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun yeni prezidenti məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, üzvlərin 4015-nin səsini toplayan Əhməd Nur Çebi kluba rəhbərlik etməyə haqq qazanıb.

Məlumata görə, digər namizəd Sərdar Adalı "Beşiktaşı"ın 34-cü prezidenti Əhməd Nur Çebini təbrik edərək seçki salonunu tərk edib.

Qeyd edək ki, 8644 üzvdən 4015-i Əhməd Nur Çebiyə, 2311-i Sərdar Adalıya, 458-i isə Hürser Təkinoktaya səs verib.

