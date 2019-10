Cırıq alt paltarları, nimdaş kostyumlar - Stalin haqqında TARİXİ FAKTLAR

Üç onillikdən çox Sovet İttifaqına rəhbərlik edən İosif Stalin son dərəcə ziddiyyətli və mübahisəli bir şəxsiyyət olub.

Bəziləri onun adını SSRİ-nin sənayeləşməsi və Böyük Vətən müharibəsində qələbəsi ilə əlaqələndirirlər. Digərləri ötən əsrin otuzuncu illərində baş verən qanlı repressiya və aclığı xatırlayırlar. Stalinin ölümü hörümçək toru kimi sirlidir.

Bildirilir ki, Stalin vəfat edəndən sonra silahdaşları ona yeni alt paltarı tikmək üçün dərziyə müraciət ediblər. İosif Stalin nəhəng ölkənin başında dayanmışdı, lakin onun yaxınları dəfələrlə söylədikləri kimi, şəxsi məişət ehtiyacları sarıdan təvazökar və tamamilə iddiasız bir insan olub. Xüsusilə, bu, Donetsk-Kirovorojski Sovet Respublikasının qurucusu və yeganə rəhbəri doğma oğlu - lideri general-mayor Artyom Fyodroviç Serqeyev tərəfindən iddia edilib. Onun sözlərinə görə, Stalin hər gün eyni kostyum geyinib. Sovet Rəhbərinin qarderobunda yeganə gözəgəlimli şey çox yumşaq dəridən hazırlanmış çəkmələri olub. Stalinin vəfatı zamanı isə kabinetlərdə yalnız bir neçə köynək və çox köhnə oturacaq tapmaq mümkün olub.

Daxili işlər naziri Stepan Ryasnovun sözlərinə istinad edən yazıçı Feliks Çuyevin versiyasına görə, rəhbər yuyulduğu anda onun cəmi dörd kostyumu tapılıb - iki gündəlik və generalissimusa aid və eyni ilə iki kitel. Stalinin geyimləri o qədər acınacaqlı vəziyyətdə olub ki, əhatəsində olan adamlar Kuntsevoda olan hökumət üzvləri onları kimyəvi təmizləmə yerinə veriblər. Bundan başqa, dərzilərin xidmətinə də ciddi ehtiyac olub, çünki dəfn kostyumunun qolları tikilibmiş. Rəhbərin qarderobundan yeni ayaqqabı da tapılmayıb. Artyom Serqeyevin xatirələrinə qayıdarkən o, sağlığında "Rossiyskaya qazeta" ya verdiyi müsahibədə alt paltarlarla bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olduğunu söyləyib.

Mərhum rəhbərin son mənzil toplanışında məlum olub ki, İosif Vissarionoviçin yeni alt paltarları yoxdur. Onların hamısı köhnəlmiş və ya deşikli olub. Sergeyev deyir ki, ona görə də yenidən rəhbərin dəfni üçün tamamilə yeni alt paltarları tikdirmək üçün dərzilərə müraciət etməli oldum. O da maraqlıdır ki, mərhum Sovet liderinin həmfikirləri, özlərini əmin kommunist və ateist hesab edənlər Stalini xristian ənənələrinə uyğun olaraq son mənzilə hazırlayırdılar. Pravoslaviyada ölənləri təmiz və mümkünsə - yeni paltarlarla bəzəmək adətdir. Amma əksər ekspertlər Stalinin təvazökarlığına boyun əyməməyə çağırıblar. Məsələn, tarixçi Oleq Xlevnyuk, liderin iddiasızlığı barədə danışarkən deyib ki, İosif Vissarionoviçi müntəzəm olaraq qarderobu doldurmaqdan və ya ayaqqabı kolleksiyasını yığmaqdan daha çox milyonlarla dövlətin idarəçiliyinin əlində möhkəm-möhkəm saxlamaq daha vacib idi.

Çünki Stalin tam dəqiq bilirdi ki, onun paltar şkaflarında saysız-hesabsız kostyumların peyda olmasını arzulamağa dəyər. Statusbar xarici modellər və ya yüksək keyfiyyətli idxal olunan materiallardan hazırlanmış xüsusi modellər daxildir.

