Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevə itki üz verib.

Metbuat.az "Azxəbər.com"a istinadən xəbər verir ki, partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, MMP sədrinin qardaşı Nazim Hacıyev vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhum bir müddət öncə insult keçirmişdi. Nazim Hacıyev bu gün müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.