Maqnit qasırğası olacaq - Yer üçün təhlükə

Noyabr ayında meteoroloji həssas insanlar maqnit qasırğasının təsirini hiss edəcək. Belə ki, verilən proqnoza görə, noyabr ayında güclü maqniz qasırğası gözlənilir.

Metbuat.az bildirir ki, Günəşin X-ray Astronomiya Laboratoriyası 21 oktyabrda Yerin maqnitosferində son dərəcə təhlükəli qasırğa olacağı bildirilib. Lakin mütəxəssislər artıq bu hadisənin noyabr ayında gözləniləcəyini söyləyib.

Bununla yanaşı, 24-25 oktyabr tarixlərində də zəif də olsa, maqnit qasırğası olacağına dair xəbərdarlıq edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.