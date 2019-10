Təranə Qumralın qızı etiraf etdi: “Anam bizə ev və maşın alıb” - VİDEO

Metbuat.az bildirir ki, Qumral Musayeva ilk olaraq anasının onlara olan diqqətindən danışıb. O bildirib ki, anası, qızları və bacıları üçün hər cür şərait yaradıb, onlara ev və maşın alıb verib:“Anam sağ olsun ki, hər zaman bizim arxamızdadı. Siz anamın iç dünyasını bilmirsiniz, çox kövrək, həssas insandı. Anamız qız olsaq belə hər birimiz üçün hər şey edib. Bizə ev də verib, maşın da”.



Təranə Qumral isə öznövbəsində ailəsindən, qızının həyat yoldaşından, digər qızının ailəsindən də razı qaldığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.