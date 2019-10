"Netflix" türk yazıçının romanı əsasında serial çəkəcək

Türkiyənin son illərdə ən uğurlu yazıçılarından olan Elif Şafakın məşhur "Aşk" kitabı daha bir uğura imza atıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, romanın müəllif hüquqları "Netflix" tərəfindən satın alınıb.

Almaniyanın ən böyük kitab sərgilərindən olan "The Frankfurter Buchmesse"də verilən elanda romanın böyük bir ehtimalla seriala adaptasiya ediləcəyi, amma hələ detalların məlum olmadığı bildirilib.

Qeyd edək ki, orijinalı ingiliscə yazılan roman sonradan türk dilinə tərcümə edilmişdir və Ella Rubişteyn adlı qadının hekayəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.